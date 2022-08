16-jähriger Belgier ertrinkt in deutschem Badesee

Der 16-jährige Jugendliche war in Begleitung eines zehnjährigen Jungen ins Naturfreibad in der Simmerather Teilgemeinde Rurberg gekommen. Gegen 16 Uhr, so schreibt es die Zeitung „Aachener Nachrichten“, sprangen beide Jungen von einem Steg ins Wasser. Nach bisherigen Informationen konnten beide Jungen nicht schwimmen.

Der zehnjährige Junge sprang am Anfang des Stegs ins Wasser. Rettungskräfte konnten ihn aus dem Wasser holen. Der ältere Junge sprang in der Mitte des Stegs ins Wasser und tauchte nicht mehr an die Wasseroberfläche auf. Direkte Hilfe war für ihn nicht möglich.

In Folge waren mehrere Boote, Taucher und auch ein Hubschrauber im Einsatz, um den Jungen zu finden. Nach zwei Stunden konnte seine Leiche geborgen werden.

Der Badebetrieb wurde für den Rest des Tages eingestellt, soll aber am Sonntag wieder aufgenommen werden.