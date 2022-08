Organisatoren von Tomorrowland ziehen erste positive Schlussbilanz

Tomorrowland-Pressesprecherin Debby Wilmsen spricht von „drei einzigartigen Wochenenden“, die „magischer als je zuvor“ gewesen seien. „Natürlich haben wir morgen noch einen vollen Tag vor uns mit der Abreise der 38.000 Camper. Aber bis jetzt ist alles super gelaufen“, sagt sie gegenüber der Nachrichtenagentur Belga.

Ähnlich die Reaktionen der Bürgermeister von Boom, Jeroen Baert, und Rumst, Jugen Callaerts, in deren Gemeinden das Festival stattfindet. „Ein Festivaltag vor Schluss sieht es so aus, als könnten wir auf eine ruhige Ausgabe zurückblicken. Das dritte Wochenende war eine zusätzliche Herausforderung für viele Festivalteilnehmer, aber auch für unsere Bewohner. Dank der professionellen Zusammenarbeit über alle Grenzen hinweg verlief alles reibungslos", teilen die Bürgermeister mit.

Sie hoffen, dass das Festival auch im kommenden Jahr wieder bei ihnen stattfinden wird. Allerdings wünschen sie sich, dass es dann wieder auf zwei Wochenende beschränkt bleibt.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals fand Tomorrowland dieses Jahr an drei Wochenenden statt. Das wird als Ausgleich für die beiden vergangenen Jahre gesehen, in denen das Festival wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Dieses Jahr kamen an allen drei Wochenenden zusammen rund 600.000 Besucher auf das Festivalgelände in De Schorre. Rund 38.000 Besucher übernachteten an jedem Wochenende auf dem Dreamville-Campingplatz.