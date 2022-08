Ukrainische Antwort auf Lahbibs Brief: „Es liegt kein Vertrauensbruch vor.“

Zwischen Belgien und der Ukraine gibt es keinen Vertrauensbruch wegen der neuen belgischen Außenministerin Hadja Lahbib. Das schreibt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in seinem Antwortbrief an Lahbib. Belgiens Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne, der zurzeit den in Urlaub befindlichen Premierminister Alexander De Croo vertritt, berichtete über den Inhalt des Briefs am Sonntag gegenüber VRT NWS.