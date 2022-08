Binnenschifffahrt: Pukkelpop setzt beim Aufbau auf nachhaltigen Transport

Wenn in drei Wochen in Hasselt das Rock- und Popfestival Pukkelpop stattfinden wird, dann werden die Musikfans auch auf Container stoßen, die dort zur Dekoration des Festivalgeländes aufgestellt werden. Doch diese Container stehen nicht zufällig dort. Damit werden gerade die für die Organisation und den Aufbau notwendigen Materialien nach Hasselt gebracht. Pukkelpop setzt, wie andere Musikfestivals in Belgien auch, auf Nachhaltigkeit und beginnt damit schon beim Transport.