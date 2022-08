Die erste Auslandsreise von Belgiens neuer Außenministerin führt zur UN in New York

Bundesaußenministerin Hadja Lahbib von den frankophonen Liberalen MR ist am Sonntag zu ihrer ersten Auslandsreise aufgebrochen. Lahbib wird bis zum 2. August zu einem Arbeitsbesuch am Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York verbleiben. Lahbib ist der Ansicht, dass Belgien sehr stark dem Multilateralismus verbunden ist und dass die UN der Kern dessen sind.