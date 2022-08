Sommerschlussverkauf: Antwerpens Einzelhandel ist zufrieden

Der Einzelhandel in Antwerpen hat einen SSV hinter sich, der fast an den Ausverkauf 2019 erinnert. Rund ein Drittel der Händler, vor allem die aus dem Bereich Mode und Bekleidung, kann sehr gute Zahlen vorlegen. Dabei geholfen haben auch einige Großveranstaltungen, die das Tall Ships Race und die drei Wochen Tomorrowland in Boom in der Nähe von Antwerpen.

Der Antwerpener NSZ-Regionalverantwortliche Nico Volckeryk sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Man darf die drei Wochenenden Tomorrowland nicht unterschätzen. Wir haben viele Festivalbesucher nach Antwerpen locken können. Vor allem Schule und Kleidung liefen gut.“ Nächstes Jahr allerdings wird es aber wieder nur zwei Wochenenden Tomorrowland geben, wie der Bürgermeister von Boom wissen ließ…

Volckeryk führt diesen Erfolg aber auch auf die strengen Ausverkaufsregeln in Belgien zurück: „Wir sind eines der wenigen Länder mit strengen Regelungen zum Beispiel rund um die Dauer der Ausverkaufsperiode. Die Leute wissen, dass sie während dieser Periode mit sehr starken Rabatten rechnen können. Das macht unseren SSV zu einer Handelsmarke, die auch in den Niederlanden aber auch in Frankreich bekannt ist.“