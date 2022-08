Tausende Brieftauben werden vermisst - Darunter sind auch viele Tauben aus Belgien

Am vergangenen Freitag sind in Narbonne in Südfrankreich 26.000 Brieftauben für einen Wettbewerb auf die Reise geschickt worden, doch nur etwa 6.000 dieser Tauben erreichten ihr Ziel. An diesem Wettkampf nahmen auch 12.000 Tauben aus Belgien teil, doch von denen kamen nur 4.000 an ihrem Ziel an.