Tomorrowland schließt nach drei Wochen mit einem Riesenfeuerwerk ab

Das Mega-Technofestival Tomorrowland ist zu Ende. Drei Wochenenden lang an jeweils drei Tagen konnte auf dem Festivalgelände in Boom in der Provinz Antwerpen gefeiert und getanzt werden. Fans aus aller Welt tanzten zu DJ’s und zur Musik von Techno- und Elektronikmusikern und -musikerinnen aus der ganzen Welt.