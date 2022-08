Zu laute Flugzeuge: Soll Zaventem eine Umweltzone bekommen?

Ombudsmann Touwaide registrierte in der ersten Hälfte des laufenden Jahres am Brussels Airport in Zaventem 184 Verstöße gegen die geltenden Lärmnormen für Startvorgänge. Das waren deutlich mehr Verstöße als im gesamten Jahr 2021, als „nur“ insgesamt 160 Verstöße festgestellt wurden.

Grund für den starken Anstieg in diesem Jahr waren (und sind) die großen Verspätungen in der letzten Zeit, so der Ombudsmann gegenüber De Morgen: „Es gibt viele Flüge, doch dort ist weniger Personal als früher. Das führt an einigen Flughäfen zu Verspätungen, auch am Brussels Airport. Das bedeutet zum Beispiel, dass Flüge, die am Tage geplant sind, durch Verspätungen erst in der Nacht starten können.“