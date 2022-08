16 Jahre alter Radfahrer angefahren und ums Leben gekommen - Fahrer flüchtet und verursacht weiteren Unfall

In Temse in der Provinz Ostflandern ist am Montagabend ein 16 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Er wurde von einem Auto an der Brücke über die E17 angefahren und meterweit in eine Böschung geschleudert. Ein Anwohner hörte die Unfallgeräusche und alarmierte die Hilfsdienste. Der Unfallverursacher flüchtete, konnte aber nach einem weiteren Unfall gestellt werden. Der Mann hatte getrunken und Drogen zu sich genommen. Inzwischen wurde Haftbefehl für den Unfallfahrer erlassen.