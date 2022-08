Belgien friert russische Fonds in Höhe von 50,5 Mia. € ein

Überraschend hoher Betrag

Die rund 50,5 Mia. € an russischen Vermögenswerte, die Belgien eingefroren hat, sind ein überraschend hoher Betrag. Vor drei Wochen hatte EU-Justizkommissar Didier Reynders noch angegeben, dass zu diesem Zeitpunkt in der gesamten Union Fonds in Höhe von 13,8 Mia. € eingefroren seien.

Doch dass in Belgien für so viel Wert an Fonds eingefroren ist, liegt auch daran, dass unser Land ein wichtiger internationaler Finanz-Knotenpunkt ist, mit Einrichtungen, wie dem Wertpapier-Giganten Euroclear in Brüssel, wo seit dem russisch-ukrainischen Krieg alleine Transaktionen in Höhe von 217,1 Mia. € zurückgehalten wurden und werden.