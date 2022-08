Brabanter Zugpferde: Eine Geschichte mit Zukunft

Die Landwirtschaftsmesse von Libramont in der Provinz Luxemburg wurde 1926 auch als ein jährliche Veranstaltung für den Handel mit Brabanter Zugpferden gegründet. Seit Jahrzehnten hat sich in der Arbeit mit diesen Kaltblutpferden in der Landwirtschaft und im Forstbereich nicht viel geändert, doch „von gestern“ ist diese belgische Pferderasse nicht. In Zeiten von Naturschutz und Nachhaltigkeit steht den Zugpferden eine interessante Zukunft bevor.