Der Deutsche Udo Quellmalz ist der neue Coach des flämischen Judoverbandes

Der 55 Jahre alte Deutsche Udo Quellmalz gilt als ein ruhiger Mann, der sich bei seinen neuen Schützlingen zuerst ansehen will, was sie drauf haben und wo man noch nachjustieren muss, wie er auf seiner Pressevorstellung sagte.

Zu diesem neuen Schützlingen gehört auch Matthias Casse (Foto unten), Weltmeister in der Klasse unter 84 kg. Quellmalz wird auch mit dessen persönlichem Trainer, dem Italiener Damiano Martinuzzi, zusammenarbeiten, denn Casse möchte in einigen Monaten seinen WM-Titel verteidigen und er will bei den Olympischen Spielen 2024 Gold statt Bronze gewinnen. Martinuzzi wird Assistent von Quellmalz.

Judo ist besonders in Flandern ein wichtiger und gerne gesehener Sport. Ein Verbandstrainer steht also schnell unter Druck. Doch Udo Quellmalz ist erfahren, als Trainer und als Judoka. 1992 gewann er bei den Spielen von Barcelona Bronze und 1996 in Atalanta holte er Gold in der Kategorie bis 65 kg. Und er hat in seinem Trophäenschrank auch noch WM-Medaillen in Gold, Silber und Bronze.