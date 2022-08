Geiselnahme im Stadtzentrum von Hasselt glimpflich verlaufen

In der Koning Albertstraat, eine Einkaufsstraße im Zentrum der limburgischen Provinzhauptstadt Hasselt, ist am frühen Dienstagmorgen ein mutmaßlicher Geiselnehmer von Spezialeinheiten der Polizei überwältigt und festgenommen worden. Die Einkaufsstraße war lange abgesperrt. Ein junger Mann hatte sich in der Nacht bei der Polizei gemeldet und gesagt, dass er gegen seinen Willen festgehalten wurde, aber fliehen konnte.