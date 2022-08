Das älteste Fischerhäuschen an der belgischen Nordseeküste ist zu verkaufen

Das älteste Fischerhäuschen an der Küste heißt „Huisje van Majutte“ und stammt aus der Zeit um 1500. Das stimmt nicht ganz, so Peter Gadeyne (Foto unten), der heutige Besitzer des Häuschens: „Das stimmt nur für das Fundament, denn das Gebäude, wie es heute aussieht, wurde 1775 gebaut.“ Trotzdem ist das historische Gebäude das älteste Fischerwohnhaus an der Küste und vielleicht sogar im ganzen Land.

Hier wohnt heute keiner, doch ein Teil der Wohnung ist als Museum zu besichtigen. Nebenbei betreibt Peter Gadeyne hier noch ein kleines Café in der früheren Küche des Anwesens. Er geht 2025 in Rente, beginnt aber schon jetzt mit der Suche nach einem Nachfolger bzw. Käufer, der „Huisje van Majutte“ so weiterführt, wie er bisher: „Ich möchte nicht, dass dieses Häuschen verloren geht. Darum werfe ich schon jetzt meine Angel aus, um nach einem Nachfolger zu fischen…“