Menschenhandel an der Borealis-Baustelle in Antwerpen: Bereits 174 Opfer bekannt

Bei den Betroffenen handelt es sich um Arbeitskräfte bengalischer Herkunft aus Bangladesch, von den Philippinen und auch aus der Türkei, wie Pieter Wyckaert, Arbeitsauditor in Antwerpen, mitteilt: „Das ist ein bisher nie dagewesener Fall.“ All diese Menschen wurden unterbezahlt und mussten unter erbärmlichen Umständen auf der Borealis-Baustelle schuften.

Inzwischen laufen Ermittlungen gegen die Subunternehmer von Borealis wegen Menschenhandel und illegaler Ausbeutung. Borealis selbst will von diesen Vorgängen nichts gewusst haben und verlangt „totale Transparenz“ von seinen Subunternehmen. Das österreichische Unternehmen ist einer der größten Chemiekonzerne in Europa und investiert 1 Mia. € in seine neue Fabrik für Kunststoff und Plastik in Antwerpen.

Der Fall kam nach Kontrollen der Arbeitsinspektion Ende Juli ins Rollen (siehe Berichte an anderer Stelle bei flanderninfo.be). Die Betroffenen arbeiteten an 6 Tagen in der Woche und bekamen dafür nur 650 € pro Monat. Sie kamen vermutlich über Ungarn und Polen nach Belgien, wo sie eine befristete Arbeitserlaubnis für die EU bekamen.