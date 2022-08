Seltene Erden: Soll es im ostbelgischen Kelmis wieder Bergbau geben?

Doch seit dem hat sich vieles auf der Welt geändert, z.B. geopolitisch. Und genau da knüpft der Professor für Bergbau-Ressourcen der Universität Lüttich, Eric Pirard, an, wie der belgische Rundfunk in deutscher Sprache, BRF, in der vergangenen Woche meldete.

Pirard sieht im Bergbau rund um Kelmis, wo bis etwa 1950 noch Galmei und Zink abgebaut wurde, eine Möglichkeit für die Suche nach „Seltenen Erden“. Dort, wo es Galmei gibt, gibt es auch weitere Stoffe, wie Germanium, Indium oder Gallium und diese Materialien sind für die Herstellung von Glasfaserkabel und für allerlei elektronische Geräte, auf die die Gesellschaft heute nicht verzichten kann, notwendig.

Aber, solche und andere „Seltene Erden“, wie möglicherweise im Raum Kelmis im Boden schlummern, werden heute massiv von chinesischen Unternehmen in Afrika gehoben und exportiert. Und denen sollte man das, so Pirard, nicht alleine überlassen.

Das Thema Bergbau ist in Kelmis und Umgebung ein kontrovers diskutiertes Thema. Befürworter sprechen von Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Blüte, Gegner von Umweltschutz und von der Zerstörung neuer Wirtschaftszweige, wie dem Tourismus oder der Landwirtschaft in dieser Gegend.