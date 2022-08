Stickstoff in Flandern: Jungbauern protestieren bei Ineos im Antwerpener Hafen

Währenddessen fürchten die jungen Landwirte um ihre Zukunft, wie Phille Renders vom „Groene Kring“ Antwerpen gegenüber VRT NWS sagte: „Wir wollen Unternehmerschaft, wir wollen eine Zukunftsperspektive für Industrie und Landwirtschaft. Doch dann müssen wir mit den gleichen Waffen kämpfen. Aber jetzt darf die Industrie so weitermachen wie bisher, weil sie viel mächtiger ist und wir, wir müssen weiter schrumpfen.“

Wenn sich nichts in ihrem Sinne in dieser Frage ändert, so der „Groene Kring“, werden die Proteste gegen die Stickstoffpolitik in Flandern vielleicht ebenfalls radikaler: „Bisher können wir alle noch ruhig halten und jeder glaubt noch an eine konstruktive Lösung. Wenn das mit der flämischen Regierung aber nicht geht, dann wird man bald etwas anderes sehen. Dies ist ein Notruf von unserer Seite.“