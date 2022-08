Union Saint-Gilloise gewinnt mit 2:0 gegen die Glasgow Rangers

Belgiens Vizemeister Union Saint-Gilloise aus Brüssel hat am Dienstag in der dritten Vorrunde der Champions League die Glasgow Rangers besiegt. In „Den Dreef“-Stadion in Löwen unterlagen die Schotten mit 2:0. Die Rangers waren der unterlegende Finalist in der vergangenen Saison der Europa League. Am kommenden Dienstag erfolgt das Rückspiel in Glasgow.