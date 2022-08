Rammstein begeistert beim ersten Konzert in Ostende

Neue deutsche Härte begeistert auch in Flandern: Die ostdeutsche Band Rammstein hat am Mittwochabend mit einem spektakulären Open-Air-Auftritt mit viel Feuer und musikalischer Härte ihre Fans in Ostende begeistert. Mit dem zweiten Konzert am heutigen Donnerstag beendet Rammstein die aktuelle Europatournee. Die beiden Auftritte in Belgien waren seit Monaten ausverkauft.

Ab 21. August startet die Band dann eine Nordamerika-Stadion-Tour mit Konzerten in den USA und Mexiko.