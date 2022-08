Autoinspektion ohne Termin: Lange Warteschlangen in West- und Ostflandern

Seit dem frühen Morgen bildeten sich vor Prüfzentren in Westflandern lange Schlangen von wartenden Autos. In Roeselare rief die Polizei die Menschen schließlich dazu auf, nicht zur Prüfstelle zu fahren. Der heutige Freitag ist der erste Tag, an dem Fahrzeuginspektionen in Westflandern wieder ohne Termin möglich sind.

In der Provinz Ostflandern war das schon die Tage zuvor möglich. Auch dort kam es zu ähnlich langen Warteschlangen und Aufrufen der Polizei.

Der flämische Branchenverband der Prüfzentren Goca Flandern will am Wochenende das wieder neu eingeführte System der Fahrzeuginspektion ohne Termin evaluieren. Am Montag will sich Flanderns Verkehrsministerin Lydia Peeters (Open VLD) mit dem Verband zu den Fahrzeugkontrollen ohne Termin austauschen. Es sei dringend, soll die Ministerin angekündigt haben.