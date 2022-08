Drastisch niedrige Grundwasserstände in Flandern

Die Wasserstände in kleineren, nicht befahrbaren Wasserläufen liegen ebenfalls sehr niedrig. An 53 Prozent der Messstellen werden derzeit sehr niedrige und niedrige 14-Tage-Durchschnittsabflüsse gemessen. An einigen Stellen wurden sogar rekordverdächtig niedrige Werte gemessen, wie zum Beispiel an mehreren Stellen in Westflandern und in den Einzugsgebieten von Dender und Dijle. Und das, obwohl dort seit mehreren Wochen ein Pumpverbot für Landwirte gilt.

„Das ist ein wirklich großes Problem für die Natur, für die Fauna und Flora“, sagt Katrien Smet, Sprecherin der VMM. Viele Fische seien bereits gestorben, andere in andere Gewässer ausgewandert.

Doch nicht nur an kleineren Gewässern seien die Auswirkungen der großen Trockenheit zu spüren. Auch die größeren, schiffbaren Wasserstraßen seien mittlerweile mehr und mehr betroffen. „Es müssen zahlreiche Maßnahmen ergriffen werden, um sie schiffbar zu halten", sagt Smet.