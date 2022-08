Hasselt führt Tempo 20 in Innenstadt ein

Experten bleiben gelassen. Sie glauben, dass sich für Autofahrer wenig ändert. „In der Praxis lag die Höchstgeschwindigkeit bislang schon bei rund 20 Stundenkilometern in der Innenstadt von Hasselt“, sagt der unabhängige Verkehrsexperte Kris Peeters. Das sei in einem mittelalterlichen Stadtzentrum wie in Hasselt kaum anders möglich. Die Straßen seien dort so eng, dass schnelleres Fahren kaum möglich sei. Jetzt werde das Tempo halt amtlich kontrolliert.

„Das ist eher ein symbolischer Akt um zu sagen: Das Auto ist in der Innenstadt nur Gast“, glaubt auch Stef Willems vom Verkehrssicherheitsinstitut Vias nicht an große Veränderungen für Autofahrer. „Die Botschaft lautet, dass man nur dann mit dem Auto in der Innenstadt fahren sollte, wenn es wirklich notwendig ist“, fügt er hinzu.