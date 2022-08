Krim-Reise von Lahbib: Ukraine ist wohl doch weiter verstimmt

„Es gibt keine Garantie, dass ein Besuch von Lahbib in Kiew möglich ist.“ Das schreibt ein hochrangiges Mitglied der ukrainischen Regierung in einer Email an VRT NWS. „Die Position der Ukraine hat sich nicht geändert“, heißt es weiter in der Mail. „ Unser Außenminister hat in seinem Schreiben keine Garantie gegeben, dass der Besuch in Kiew zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. Wir erwarten von Belgien nach wie vor eine Erklärung für die Krim-Reise. Eine solche Erklärung ist bislang ausgeblieben.“