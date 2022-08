Belgien tritt mit 48 Athleten bei der Europameisterschaft in München an

Mit einer Auswahl von 48 Athleten schickt Belgien sie größte Delegation zu einer Leitathletik-Europameisterschaft seit der EM in Brüssel 1950, als 50 Sportlerinnen und Sportler antraten.

Noch steht nicht ganz genau fest, wer mitfahren wird, denn bei den Belgien Tornados, der 4x100 Meter-Staffel der Männer, müssen noch zwei Stellen besetzt werden. Sicher mit dabei sind Kevin und Dylan Borlée sowie Alexander Doom und Julien Watrin, doch die definitiven Reserveläufer müssen noch bestimmt werden.

Bei der letzten Leitathletik-Europameisterschaft in Berlin 2018 gewann Belgien insgesamt 18 Medaillen. Die EM in München beginnt am 15. August und endet am 21. August.