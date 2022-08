Die Terroristen von Brüssel planten ursprünglich ein Attentat bei der Fußball-EM in Paris

Die islamistischen Terroristen, die am 22. März 2016 in Belgien am Brüsseler Nationalflughafen Zaventem und in der Metrostation Maalbeek Anschläge mit zahlreichen Toten und Verletzten verübten, planten ursprünglich am 10. Juni 2016 in Stade de France in Paris beim Auftaktspiel zur damaligen Fußball-Europameisterschaft zuzuschlagen. Dies meldeten der flämische Privatsender VTM und die Tageszeitung Het Laatste Nieuws, die Einblick in die Anklageakten vor dem Brüsseler Terrorprozess hatten.