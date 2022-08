Hydrologe: "Wenn es bis zum September trocken bleibt, dann wird es schlimmer als 1976"

Willems schlägt zum Beispiel vor, viel häufiger die Versiegelung des Bodens in den Städten aufzubrechen und Grünzonen anzulegen, damit Regenwasser besser in den Boden und ins Grundwasser einsickern kann. Auch soll die Industrie Brauchwasser klären und wieder nutzen. Und es müssen mehr Regenwasserzisternen angelegt werden: „Wenn wir das alle machen, können wir den Gesamtbedarf an Trinkwasser in Flandern zur Hälfte auffangen.“

Flanderns Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA) arbeitet schon länger an ihrem „Blue Deal“, der sich genau mit diesem Thema befasst, also mit dem Thema Wasserspeicherung und Grundwasserreserve. Der „Blue Deal“ ist der flämische Aktionsplan gegen Trockenheit und Wassermangel. „Wir sind damit zugange, doch wir müssen einen Gang höher schalten“, so der Löwener Hydrologe.

1976 erlebten Teile von Europa eine bisher nie dagewesene Dürre- und Trockenheitsperiode. In Belgien wurde das Trinkwasser damals rationiert. Familien zogen zu Bächen, Flüssen, Seen und Teichen, um sich zu waschen und Dinge, wie Autowaschen oder das Füllen von Planschbecken war bei Strafe (empfindliche Bußgelder oder sogar einige Tage Haft) strengstens untersagt, wie unser kleiner Nachrichtenbeitrag der damaligen BRTN aus dem Jahr 1976 zeigt (in niederländischer Sprache).