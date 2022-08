Zu wenig Tiefgang: Probleme für die Schifffahrt am Kanal Gent-Terneuzen

Probleme an den Schleusen bei Ebbe

Diese Schubschiffe befördern diese Ladungen dann zum gleichen Ziel wie die Seeschiffe durch den Kanal und durch dessen Schleusen. Das bedeutet aber auch, dass mehr Verkehr durch die langsamer arbeitenden Schleusen geführt werden muss, was wiederum zu Staus führen kann. Dies findet in beiden Richtungen statt, also weg aus Gent bzw. in Richtung Genter Seehafen.

Hinzu kommt noch, dass bei Ebbe in der Westerschelde weniger Wasser in den Kanal Gent-Terneuzen fließt, das an den Schleusen zeitweise für bis zu 8 Stunden Wartezeit bedeutet. Dieses Problem zieht sich auch weiter bis zum Schleusenkomplex von Evergem, wo die Schelde in Richtung Wallonie und Frankreich abbiegt.