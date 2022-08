"Die besten des Westens": Beim Festival Dranouter trafen sich Musiker aus Westflandern zu einem Auftritt

Im Rahmen des Musikfestivals in Dranouter in Westflandern war am Samstagabend großes Spektakel angesagt. Dort trafen sich zahlreiche Musiker aus der westlichsten Provinz Flanderns, um gemeinsam aufzutreten und zu singen. Unter dem Motto „Die besten des Westens“ sangen sie auch einige westflämische Kultsongs und dies im regionalen Dialekt.