In Flandern ist ab jetzt und permanent Rauchen und Feuermachen in Wäldern und Naturschutzgebieten verboten

Die flämische Nationaldemokratin Demir warnte noch einmal vor der Hitze und der anhaltenden Trockenheit und erinnerte daran, was dies mit sich bringen könne: „Brandgefahr und selbst effektives Feuer haben schon für Probleme gesorgt. Das wird angesichts der Klimaveränderung in Zukunft auch nicht anders werden. Andererseits sind Zigarettenstummel auf dem Boden auch in unseren Naturgebieten gang und gäbe, mit allen Folgen davon. Flandern hat schon so wenig Natur und dann müssen wir alles dafür tun, um diese so gut wie möglich zu schützen.“