Nachtzüge von und nach Brüssel? Das ist ein schwieriges Unterfangen

Viele Pläne werden auf Eis gelegt

Pläne für Nachtzüge zwischen Brüssel und Malmö in Schweden wurden auf Eis gelegt, weil sich keine finanzstarken Partner fanden und die Abfahrten der Berlin- und Prag-Züge von European Sleeper sind bereits mehrmals verschoben worden. Gründe dafür gibt es viele. Nachtzüge sind kostspielig, Schlafwagen entweder zu alt oder zu teuer und es gilt enorme bürokratische Hindernisse zu überwinden bzw. Vorschriften in jedem zu durchfahrenden Land einzuhalten.

Zudem sind die Trassen- und Kilometerpreise für Zugfahren auf den Gleisnetzen der einzelnen Länder sehr hoch. Standardtarif ist etwa 8,70 € pro Kilometer, doch die eigentlichen Kosten hängen von den zu befahrenden Strecken, der Anzahl Zwischenhalte in Bahnhöfen und der Tages- bzw. Nachtzeit ab, an denen die Züge unterwegs sind, können also erheblich variieren.