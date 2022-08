Nester von Asiatischen Hornissen entfernen? Dafür hat das flämische Bieneninstitut kein Geld mehr

Dabei geht es nicht nur darum, die hiesige Biodiversität zu gewahren, also die heimischen Bienenarten zu schützen, sondern auch darum, dass Angriffe von Asiatischen Hornissen auch für Menschen unter Umständen lebensgefährlich sein können. De Backer rät dazu, mindestens 4 bis 5 Meter Abstand von Nestern von Asiatischen Hornissen einzuhalten.

In den vergangenen zwei Wochen mussten alleine in Flandern 4 Personen nach Stichen dieser Hornissen in Krankenhäuser gebracht werden. Eine Dringlichkeitssitzung mit der Umwelt- und Landwirtschaftsbehörde brachte erst einmal keine Lösung, doch Landesagrarminister Jo Brouns (CD&V) ließ wissen, dass man sich erneut mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen sollte, um die Prioritäten neu zu besprechen und entsprechend zu ergänzen.