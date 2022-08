Prinzessin Delphine sauer auf die britische Presse: „Ich würde mich nie mit Prinzessin Diana vergleichen“

Vor einigen Tagen veröffentlichte The Daily Mail einen Artikel mit Zitaten, die Prinzessin Delphine angeblich gegenüber dem britischen Magazin Tatler gemacht haben soll. Dabei ging es auch über ihren Kampf, als leibliche Tochter von Belgiens Ex-König Albert II. anerkannt zu werden. Dabei hatte sie, wie sie angab, die öffentliche Meinung in Belgien nicht immer hinter sich.

Doch sie soll in diesem Zusammenhang auch gesagt haben, dass dies heute anders sei. The Daily Mail zitiert dabei eine Bemerkung, die Prinzessin Delphine gegenüber Tatler gemacht haben soll: „Die Leute vergleichen mich jetzt mit Prinzessin Diana, weil ich auch eine ‚Princess of Hearts‘ und freigiebig in meiner Arbeit für den guten Zweck bin“. Aber dies will Prinzessin Delphine so nicht gesagt haben.