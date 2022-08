Rio de Janeiro: Deutscher Diplomat soll seinen belgischen Ehemann getötet haben

Bei der Obduktion des Belgiers habe sich erwiesen, dass der Mann eines gewaltsamen Todes gestorben sein muss. Er wies offenbar an mehreren Stellen innere und äußere Verletzungen auf, wie die flämischen Tageszeitungen Het Laatste Nieuws und Het Nieuwsblad auf Basis der brasilianischen Blätter Globo und Veja melden.

Die Polizei von Rio de Janeiro hat den deutschen Diplomaten, offenbar der deutsche Konsul in Brasilien, wegen Mordverdacht festgenommen. Inzwischen bestätigte das belgische Außenamt in Brüssel den Tod des Belgiers und auch den Verdacht, dass dieser von seinem Ehemann getötet worden sein soll.

Das belgisch-deutsche Paar ist offenbar seit rund 20 Jahren verheiratet und lebte seit 4 Jahren im wohlhabenden Viertel von Ipanema (Foto oben) in Rio in einem Penthouse. Laut brasilianischen Medienberichten soll die Sekretärin des Diplomaten vor Ankunft der Polizei noch versucht haben, die Wohnung zu putzen, "weil der Hund der beiden Männer an Blutflecken geleckt habe", doch die Spurensicherung stellte weiteres Blut am Boden und auf Möbeln fest.