Vorkämpferin für Wissenschaft und Humanismus: Die ehemalige VUB-Rektorin Caroline Pauwels ist gestorben

Im gleichen Jahr stand sie auf Rang 5 als erste Frau in einer Studie zu „Thought Leadership“ in Flandern und 2021 wurde sie mit dem Ark-Preis für das „Freie Wort“ ausgezeichnet. Der Einfluss von Caroline Pauwels auf die Universität und auf die Stadt Brüssel war enorm. Nicht nur in der belgischen Hauptstadt, sondern weit darüber hinaus sind die akademische und die kulturelle Welt in tiefer Trauer.

Neben ihrem Rektorat an der VUB war Caroline Pauwels in einigen Verwaltungsräten vertreten und bis zu ihrer Krankheit war sie auch Regierungskommissarin in unserm Hause, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk VRT. Zudem war sie Mitglied der Königlichen Flämischen Akademie für Wissenschaft und Künste. 2021 wurde sie von der flämischen Landesregierung mit dem Orden der Flämischen Gemeinschaft ausgezeichnet.