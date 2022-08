500 Reisende aus Zug bei Gent evakuiert

Kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof war am Sonntagabend Rauch unter einem der Wagen bemerkt worden. Der Zug wurde sofort angehalten. Schnell waren auch Rettungsdienste vor Ort. Verletzte wurden allerdings nicht gemeldet. Rund 45 Minuten nach dem Halt des Zuges konnten die Reisenden in Bussen zurück zum Bahnhof in Gent gebracht werden. Mit dem nächsten Zug konnten sie ihre Reise wieder aufnehmen.

Als Grund für die Rauchentwicklung wird ein „technischer Defekt“ genannt. Der Zug war von Knokke nach Gent gekommen und sollte weiter bis zum Brüsseler Flughafen Zaventem fahren. Der übrige Zugverkehr wurde durch die Panne nicht beeinträchtigt. Andere Züge konnten auf andere Gleise umgeleitet werden.