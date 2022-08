Coldplay im VRT-Interview: “Stromae ist wirklich großartig!“

An der Klimafront gibt es also noch einiges zu tun. Aber die Show von Coldplay ist wie gewohnt top. Was dabei der große Moment für sie ganz persönlich sei, wollten die VRT-Journalistinnen von Martin und Buckland wissen.

„Die Leute kommen, um uns zu sehen. Aber eigentlich kommen sie, um Teil von etwas zu sein. Das ist es, was wir anstreben“, antwortet Sänger Chris Martin zunächst allgemein. Und ergänzt: „Wir sind nur die Hausband und alle anderen sorgen für die Unterhaltung.“

Sein Lieblingsmoment bei den Konzerten ist „der Moment, in dem es sich anfühlt, als würden wir alle zu einer Einheit werden, die aus Tausenden von Individuen besteht“.

Gitarrist Jonny hat dieses Gefühl vor allem dann, wenn es bei den Konzerten dunkel wird, wenn die Band „Yellow“ spielt und die Leuchtarmbänder angehen, die alle Anwesenden tragen. „Dann bekommt man wirklich eine Vorstellung davon, wie viele Menschen dort sind. Für mich ist das der große Moment."