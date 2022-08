Die Hitzewelle kommt, aber (fast) ohne tropische Nächte

Die Nächte allerdings werden dabei meist nicht tropisch werden. Die Temperaturen sollen meist unter 20 Grad fallen. In Städten allerdings könnte das manchmal anders aussehen. „In den Städten sind Temperaturen über 20 Grad sicher in einigen Nächten möglich. Auf dem Land bleibt es nachts kühler“, sagt Wetterfrosch Deboosere.

Das liegt an den so genannten Hitzeinseln. Die bilden sich in Städten häufiger, als auf dem Land. Sie führen dazu, dass es in Städten bis zu sechs Grad wärmer werden kann, als gleichzeitig auf dem Land.