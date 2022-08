Dürre-Rat beschließt keine weiteren Einschränkungen, wertet die Lage aber als „ernst“

Der flämische Verband für Binnengewässer Vlaamse Waterweg hatte dagegen am Vormittag beschlossen, Maßnahmen aufgrund der niedrigen Wasserpegel zu ergreifen. An mehreren Schleusen in Flandern werden Schiffe jetzt in Gruppen zusammengefasst, damit weniger Wasser beim Öffnen und Schließen der Schleusen verloren geht.

In Limburg wird die Wasserentnahme aus befahrbaren Wasserläufen auf 80 Prozent reduziert. Für nicht befahrbare Wasserläufe gilt seit längerem ein Entnahmeverbot für Wasser.