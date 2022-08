Flämischer Schauspieler Arnold Willems ist mit 90 Jahren gestorben

Einem breiten Publikum wurde Willems spätestens durch seine Rolle als Agent Georges Coppens in der VTM-Serie „Wittekerke“ bekannt, in der er zwischen 1993 und 2008 spielte. In der Schauspielszene war Willems da allerding schon längst etabliert.

1959 begann er seine berufliche Karriere als Radiomoderator bei der BRT, der heutigen VRT. Gleichzeitig studierte er Dramaturgie am Konservatorium in Brüssel.

Einige Jahre später wurde er als Schauspieler in die Theatergruppe der BRT aufgenommen. Dort blieb er bis 1985. Anfang der 1970er Jahre spielte Willems die Hauptrolle in der kultigen Jugendbuchserie „De kat“. Zahlreiche weitere Rollen machten ihn vor allem beim Fernsehpublikum bekannt. Zu sehen war er unter anderem in den TV-Serien „Langs de kade“, „Hard labeur“, „Merlina“, „Het pleintje“ und in jüngerer Zeit in „Oud België“ und „Coppers“.