Invasion von Blumenkohlquallen in Nieuwpoort

Als David zwei Stunden später zum Hafenkanal zurückkam, waren die Quallen verschwunden. Auch das sei nicht ungewöhnlich. „Das hat mit der Strömung zu tun, diese Quallen bewegen sich sehr schnell im Wasser“, sagt er. Wegen ihrer großen Beweglichkeit werden die Blumenkohlquallen wohl auch Ballerinen der Meere genannt.

Wenn die Blumenkohlquallen tatsächlich in den nächsten Tagen an die Strände gespült würden, müsse man sich nicht vor ihnen fürchten. Die glitschigen Kreaturen seien zwar kein schöner Anblick, aber für den Menschen völlig ungefährlich. „Wenn sie an Land gespült ist, sieht sie aus wie die Glatze eines Mannes: eine kleine Kugel, die in der Sonne glitzert“, erklärt David.

Trotzdem rät der Naturexperte davon ab, die Quallen anzufassen. „Man weiß nie, ob man nicht versehentlich eine andere Quallensorte erwischt, die stechen kann“, sagt David. Und da könne dann schnell sehr schmerzhaft werden.