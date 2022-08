Belgischer Minenräumer sucht im Mittelmeer nach Seeminen aus den beiden Weltkriegen

Im Mittelmeer befinden sich nicht nur Seeminen aus den beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts, so Olivier Vogels von Bundesverteidigungsministerium gegenüber VRT NWS: „Sie stammen auch aus jüngeren Kriegsgebieten, wie vor der Küste von Libyen oder aus dem Jugoslawien-Konflikt.“

Mike Dewulf, der Vizekommandant der „Narcis“, gab zu verstehen, dass der belgische Minenräumer nicht alleine unterwegs sein wird: „Wir fahren gemeinsam mit einem niederländischen Schiff der gleichen Klasse in Richtung Mittelmeer, um uns dort einer ganzen Flotte anzuschließen.“ Dazu gehören u.a. Schiffe aus Frankreich und Italien.

"Keine Kreuzfahrt im Mittelmeer"

Normalerweise werden belgische Minensucher nicht im südlichen Europa eingesetzt, sondern eher im Norden und zu kürzeren Missionen, doch dieser Einsatz sei wichtig, so Aïcha Van Aelst, die zur 43-köpfigen Besatzung der „Narcis“ gehört: „Das ist für uns aber keine Kreuzfahrt. Wir haben hier hart für gearbeitet. Seit Monaten trainieren wir alle möglichen Szenarien. Ich glaube, dass wird ein schöner Reise mit einer guten Mannschaft.“

Bis Weihnachten dauert dieser Einsatz und am 23. Dezember werden diese belgischen Marinesoldaten wieder zuhause sein, so Van Aelst: „Wir werden von unseren Familien unterstützt. Sie wissen auch, wie sie uns Briefe schreiben können. Es ist also nicht so, dass wir 5 Monate lange nichts von ihnen hören.“