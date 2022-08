Die belgische Bahn ist wieder pünktlicher - Sonderzüge zur Küste

Sonderzüge zur belgischen Küste

In den kommenden Tagen setzt die belgische Eisenbahn wieder Sonderzüge an die Küste ein, denn an besonders heißen Tagen zieht es viele Landsleute an die Nordsee, wo meist eine kühle Brise für frischere Temperaturen sorgt.

Diese Extrazüge fahren am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf den Linien Löwen (Leuven) - Ostende, Löwen - Blankenberge, Hasselt - Blankenberge und Brüssel Süd/Midi - Ostende. Die Züge kommen zu den Sonderzügen hinzu, die die NMBS/SNCB ohnehin jeden Sommer fahrplanmäßig vorsieht.

Ob auch am Freitag und am besonders heißen kommenden Wochenende solche Extrazüge zum Einsatz kommen, ist noch nicht bekannt.