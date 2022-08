Die Museumsbahn Maldegem-Eeklo verzichtet wegen Hitzewelle und Trockenheit auf Dampfzüge

Die Museumseisenbahn Maldegem-Eeklo in Ostflandern will bis mindestens Mittwoch in der kommenden Woche aus Brandschutzgründen auf den Einsatz von Dampfzügen verzichten. Das Eisenbahnmuseum will auf keinen Fall Risiken eingehen. „Es können immer glühend Kohlen aus der Lok fallen und das wäre derzeit unverantwortlich“, so Koen Goossens, der Vorsitzende der Museumsbahn.