Flandern: "Der Kampf gegen die Asiatische Hornisse geht weiter"

Bei der flämischen Landesagentur für Natur und Wald (ANB) heißt es dazu, dass der Kampf gegen die Asiatische Hornisse weitergeführt werde und dass das Bieneninstitut dabei auch finanziell unterstützt werde. ANB will sich dazu in Kürze mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen.

Die Landesagentur wirft dem Bieneninstitut allerdings vor, in dieser Sache in den Medien unnötige Panik zu verbreiten: „Asiatische Hornissen sind nicht gefährlicher als einheimische Wespen und sie sind schon gar nicht tödlicher. Wie bei jeder Wespenart sollte man vorsichtig sein, wenn man auf ein Nest stößt. Man sollte solche Nester auf keinen Fall selbst entfernen, sondern dazu professionellen Rat suchen. Panikmache ist unnötig und hilft niemandem.“

Laut ANB erweisen Studien, dass sich der Schaden bei heimischen wilden Bienen und Wespen, der durch die Asiatische Hornisse angerichtet wird, in Grenzen hält. Allerdings sind die Probleme, die diese invasiven Hornissen bei den hiesigen Honigbienen anrichten, nicht mehr zu übersehen.