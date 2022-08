Rettungskräfte fordern Aktionsplan gegen physische und verbale Gewalt im Gesundheitswesen

Das ist in Belgien nicht anders als in anderen Ländern. Weltweit durchgeführte Studien belegen, dass dieses Phänomen seit Corona noch zugenommen haben soll.

Geert Berden, Notfallmediziner und Mitglied in den Verwaltungsräten einiger Dachverbände im belgischen Pflege- und Gesundheitswesen läutete in der Dienstagsausgabe der flämischen Tageszeitung Het Belang Van Limburg die Alarmglocken.

Berden kündigte an, dass man noch in dieser Woche mit einer Delegation aus dem Sektor zu den befugten Ministerien in Brüssel ziehen werde: „Wir wollen, dass Politik und Regierungen dieses Problem ernst nehmen.“

Forderungskatalog

Berden ist der Ansicht, dass in dieser Hinsicht an drei Punkten gearbeitet werden muss: „Erstens, es muss ein zentrales Register kommen, in dem alle diesbezügliche Meldungen erfasst werden. Zweitens: Es muss eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die sich über die Aggression im Gesundheitswesen beugt. Drittens: Es muss eine Webseite eingerichtet werden, auf der alle Beschäftigten in Pflege- und Gesundheitswesen jegliche Information zu diesem Thema finden können.“