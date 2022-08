Sachschaden: Wieder Explosionen im Antwerpener Stadtteil Borgerhout

In der Cronjéstraat in Borgerhout in Antwerpen sind die Anwohner zwei Nächte nacheinander von Explosionen aufgeschreckt worden. In der Nacht zum Dienstag explodierte ein Sprengkörper im Eingangsbereich eines Appartementgebäudes an der Kreuzung zur Generaal de Wetstraat. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.