Weiterhin zu wenig 5- und 10-Cent-Münzen - Rohstoffprobleme verhindern neue Prägungen

„Noch nie sind so viele Münzen in Belgien im Umlauf gewesen“, so Francis Adyns, der Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Doch gerade der Engpass bei den hier genannten Münzen ist nicht neu. Eigentlich sollten die oben genannten Mengen an 5- und 10-Cent-Münzen für den Bezahlungsverkehr ausreichen, zumal der weitaus größte Teil der Zahlungsvorgänge inzwischen digital verläuft.