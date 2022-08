Aus der Traum der Champions League: Union verliert mit 3:0 bei den Glasgow Rangers

Bei Union Saint-Gilloise ging am Dienstagabend in Glasgow alles schief, was schief gehen konnte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gingen die Rangers nach einem Strafstoß in Führung, als Siebe Van der Heyden einen hohen Ball abwehren wollte, der ihm am Arm traf. James Tavernier traf zum 1:0 und Keeper Anthony Moris konnte nichts dagegen tun.

Bis dahin hatten die Brüsseler gut gegenhalten können, wenn sie auch vor dem gegnerischen Strafraum zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährlich waren. Nach gut einer gespielten Stunde sah Keeper Moris nicht gut aus, als er wiederum einen hohen Ball falsch einschätzte, wodurch Antonio Colak zum 2:0 köpfen konnte.

Auch beim entscheidenden 3:0 ließ Moris seine Stärke, die er in der vergangenen Saison oftmals beweisen konnte, nicht sehen, als Malik Tillman ebenfalls mit dem Kopf traf. Der Union-Keeper kam völlig falsch aus dem Tor und konnte nur noch hinter sich schauen.

Jetzt muss sich Union Saint-Gilloise mit der Gruppenphase in der Europa League begnügen, doch auch das ist eine tolle Sache, für einen Club, der nach seinem Aufstieg aus der 2. Liga nach einer Saison in der 1. Liga gleich Vizemeister werden konnte.