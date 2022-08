Benzin und Diesel werden ab Donnerstag in Belgien wieder billiger

Benzin- und Dieselkraftstoff werden ab Donnerstag (11. August) an den Zapfsäulen in Belgien wieder günstiger, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Brüssel mitteilt. Nach einem Höhepunkt im Juni stehen die Kraftstoffpreise jetzt wieder auf dem Niveau von April. Allerdings geht der Preis für Heizöl wieder etwas nach oben.